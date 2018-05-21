Лукашенко поздравил Мадуро с переизбранием

/ Политика
Просмотров: 62 Комментариев: 0

Прошедшие в Венесуэле выборы президента говорят о широкой поддержке обществом идей Боливарианской революции и строительства социализма XXI века. Об этом говорится в поздравительной телеграмме Александра Лукашенко президенту этой латиноамериканской страны Николасу Мадуро.

Как отмечает пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко отметил, что состоявшиеся выборы вновь показали, что в Венесуэле победила «настоящая демократия и народная справедливость».

Венесуэла задолжала белорусским строителям 100 млн долларов

Он также подчеркнул, что действующий президент «мужественно обороняет» завоевания предшественников в сложных внешнеполитических условиях и при экономическом противодействии многочисленных агрессивных сил.

Лукашенко заявил, что Беларусь настроена на дальнейшее серьезное развитие двустороннего диалога и взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.

Согласно официальным данным, Мадуро набрал 68% голосов, принявших участие в выборах избирателей, что втрое больше нежели его ближайший конкурент — экс-губернатор штата Лара Энри Фалькон.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Беларусь-Венесуэла Персона: Александр Лукашенко Николас Мадуро Энри Фалькон

Другие материалы на эту тему:

Венесуэла задолжала белорусским компаниям сотни миллионов долларов

Венесуэла задолжала белорусским компаниям сотни миллионов долларов

Проекты Беларуси с Венесуэлой усохли до сухого молока

Проекты Беларуси с Венесуэлой усохли до сухого молока

Президент Венесуэлы открыл в Минске бюст Симону Боливару

Президент Венесуэлы открыл в Минске бюст Симону Боливару

Лукашенко: в Венесуэле не просто сейчас, но у нас было сложнее

Лукашенко: в Венесуэле не просто сейчас, но у нас было сложнее

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)