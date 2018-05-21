В Столине умерла пациентка больницы после инъекции антибиотика

/ Общество
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Получившая общественный резонанс смерть пациентки Столинской центральной районной больницы стала предметом внутреннего расследования, которое проводит Министерство здравоохранения.


Иногда лекарства убивают. Антибиотик или анестетик — что стало причиной смерти

Как стало сегодня известно, в ЦРБ умерла 45-летняя женщина после укола антибиотика.

После инъекции состояние здоровья женщины резко ухудшилось — спасти ее, увы, не удалось.

В настоящее время на месте происшествия работает созданная Минздравом комиссия.

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Тэги: антибиотик инъекция Город: Столин

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