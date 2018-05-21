Милиция задержала минчанина на БМВ, развозившего наркотики по столице

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В результате проведенной спецоперации столичными правоохранителями «был задержан 31-летний ранее не судимый оптовый закладчик особо опасного психотропного вещества «Альфа-PVP».

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Как отмечается, в момент задержания мужчина был в своем БМВ. В ходе осмотра в салоне и багажнике было обнаружено около трех килограммов порошка. Сразу после задержания оперативники установили местонахождение трех тайников с кладом общим весом около полукилограмма, который успел заложить дилер.

Эксперты установили, что порошок содержит опасное психотропное вещество «Альфа-PVP».

В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч.3 ст.328 («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов») УК, санкции которой предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Тэги: наркодиллер статья 328 Город: Минск

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