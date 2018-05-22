Шесть стран не признали победу Мадуро на президентских выборах в Венесуэле

В ходе встречи глав МИД G20 представители шести стран приняли совместное заявление о непризнании результатов президентских выборов в Венесэуле, на которых победил действующий лидер страны Николас Мадуро.

Этими странами стали Аргентина, Канада, Австралия, Мексика, Чили и США.

«Принимая во внимание отсутствие легитимности избирательного процесса, мы не признаем результатов выборов… которые исключили участие некоторых политических субъектов», — подчеркнул министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори.

Правительства Мексики и Канады отозвали своих послов из Венесуэлы для консультаций.

Американский лидер Дональд Трамп после победы Мадуро ужесточил санкции США в отношении Венесуэлы. Он подписал закон, который запретил всем находящимся в США лицам проводить транзакции, связанные с покупкой долговых обязательств правительства Венесуэлы.

Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая. По данным ЦИК страны Мадуро набрал 68% голосов. Это втрое больше нежели его ближайший конкурент — экс-губернатор штата Лара Энри Фалькон.

Оппозиция обвинила власти в многочисленных нарушениях во время выборов.

Мадуро руководит Венесуэлой с апреля 2013 года. В 2017 году в стране прошли десятки антиправительственных массовых акций протеста, во время которых погибли более 100 человек.

Осенью прошлого года Мадуро посещал Беларусь и 5 октября он принял участие в церемонии открытия бюста Симону Боливару в Минске.

В ноябре 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен в 2018 году посетить Венесуэлу. 21 мая белорусский президент поздравил Мадуро с победой на выборах. Как передала пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко отметил, что состоявшиеся выборы вновь показали, что в Венесуэле победила «настоящая демократия и народная справедливость».