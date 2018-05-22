«Когда твой бывший женится, а ты на свадьбе». Выражение лица экс-подруги принца Гарри стало мемом

Бывшая девушка принца Гарри, а вернее ее выражение лица, выхваченное телекамерами на свадьбе экс-бойфренда с Меган Маркл, стало мемом.

«Когда твой бывший женится, а ты на свадьбе», – написала одна из пользователей Twitter.

When your ex gets married and you’re at the wedding pic.twitter.com/yXZJWK1v9O — Caroline Moss (@socarolinesays) 19 мая 2018 г.

Девушку зовут Челси Дейви. С принцем Гарри они встречались на протяжении 6 лет: с 2004-го по 2010-й, пишет BuzzFeed .

Дейви была среди гостей свадебной церемонии принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, состоявшейся 19 мая.