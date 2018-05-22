Канал CNBC сообщил о неудачных испытаниях российской ракеты, которой хвастался Путин

Телеканал CNBC со ссылкой на источники в американских разведслужбах сообщил о неудачных испытаниях новой российской ракеты с энергетической ядерной установкой. По информации CNBC, всего проходило четыре испытания и все из них оказались далеки от успешных.

По данным собеседников телеканала, испытания проводились с ноября 2017 года по февраль 2018 года. При самой удачной попытке ракета провела в воздухе всего около двух минут, пролетев около 35 километров.

О новой российской крылатой ракете с ядерной энергетической установкой 1 марта во время послания Федеральному собранию рассказал Владимир Путин.

Тогда президент РФ заявил, что в конце 2017 года состоялись успешные испытания этой ракеты, обладающей, по его словам, «практически неограниченной дальностью и непредсказуемой траекторией полета».