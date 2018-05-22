В Могилеве была задержана журналистка-фрилансер Алина Скребунова

В Могилеве милицией 21 мая была задержана и доставлена в Ленинский РОВД журналистка-фрилансер Алина Скребунова. Также повестку явиться в милицию получил видеооператор Евгений Глушков.

Как рассказала БелаПАН Скребунова, ее схватили в подъезде дома 21 мая около часа дня. «Никаких повесток не приходило. Единственное, что мне звонили в субботу вечером. Сказали, что из Ленинского РОВД, что на меня составлен протокол. Я в это время была в Турове, за 350 км от Могилева. Я им сказала, что нахожусь далеко и приеду в понедельник или во вторник. Договорились встретиться во вторник. Сегодня, в понедельник, я захожу в подъезд и меня хватает человек в штатском за руку и говорит: «Скарбунова Алина, ты попалась», — сообщила журналистка.

Она отметила, что по лестнице в подъезде в это же время спускался другой человек в штатском. «Он полгода назад задерживал меня на улице Ленинской со словами: «Какой ваш вид деятельности». Он не из милиции, а с другой структуры, наверное», — сообщила журналистка.

«Они меня потащили в машину, хотя я говорила, что сама дойду. Машина была не милицейская, а собственная, одного из них. Как оказалось, это Руслан Морозов — участковый инспектор. Еще на меня нападали в машине, пытались отобрать телефон», — рассказала Алина Скребунова.

По ее словам, в Ленинском РОВД она получила повестку в РОВД на 23 мая. Скребуновой инкриминируется ч.2 ст.22.9 КоАП (незаконное изготовление и (или) распространение продукции средств массовой информации). «Они обвиняют меня в том, что я интервьюировала граждан, и тем самым участвовала в создании видеосюжета на зарубежном телеканале «Белсат». Сюжет вышел 4 апреля и касался выселения людей по улице Заслонова», — сообщила журналистка.

Повестку явиться в Ленинский РОВД 23 мая получил и независимый видеооператор Евгений Глушков. В его повестке говорится, что он является лицом, в отношении которого ведется административный процесс без указания конкретной статьи КоАП. «Руслан Морозов сказал, что это касается какого-то видеосюжета», — рассказал БелаПАН видеооператор.