Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман уходит в отставку

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что уходит в отставку. Причиной такого решения стала инициатива о внесении в устав поправки об отмене прямых выборов мэра города.

Евгений Ройзман. Фото из свободного архива Википедии

Ройзман же убежден, что отмена прямых выборов мэра «противоречит интересам Екатеринбурга, интересам жителей и является прямым обманом людей».

«Я объявляю вам, что я, не желая принимать участие, ухожу в отставку. Вам так спокойнее будет, так будет честнее», — заявил он.

Он подчеркнул, что его решение об отставке окончательное, пишет Ura.ru .

Евгений Ройзман был избран мэром Екатеринбурга в сентябре 2013 года.

Он активный борец с наркоторговлей, основатель фонда «Город без наркотиков», поэт, предприниматель. Почетный член Российской академии художеств, член Союза писателей России.