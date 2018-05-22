Макей: ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал Евросоюз к отмене оставшихся ограничительных мер. Об этом глава МИД заявил 22 мая на встрече с послами по особым поручениям стран-членов ЕС по делам «Восточного партнерства».

«Мы сожалеем, что в феврале Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Беларуси, которые уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение. В связи с этим мы продолжаем призывать Евросоюз снять остающиеся ограничительные меры», — цитирует Макея агентство БЕЛТА .

Министр подчеркнул, что позитивное сотрудничество в последние несколько лет принесло гораздо больше положительных результатов, чем предыдущие два десятилетия санкций.

Макей отметил, что в мире нет идеальных стран, и Беларусь не исключение. При этом, добавил он, необходима объективная оценка, чтобы партнеры замечали как негативные, так и позитивные моменты.