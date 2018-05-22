При взрыве и пожаре в Королев Стане, по обновленным данным, пострадали четыре человека. Появились новые фото
Просмотров: 1231 Комментариев: 0
При взрыве и пожаре в административно-производственном здании предприятия «Алкид» в деревне Королев Стан (Минский район), по уточненным данным, пострадали четыре человека,
Взрыв, а затем пожар на «Алкиде» произошли утром 22 мая. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 08:55.
По прибытии спасателей было установлено, что в здании по производству битумной гидроизоляции площадью 2400 квадратных метров произошел взрыв с последующим горением.
В 09:18 пожар был локализован, в 10:09 — ликвидирован.
Фото МЧС
Обсудим?