Следственный комитет: напавших на экономиста Сергея Чалого задержали

По делу об избиении экономиста Сергея Чалого и двух его знакомых задержаны пять человек.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Юлия Гончарова.

«Количество позвонивших журналистов по избиению Чалого — 0. Количество задержанных по делу — 5», — написала представитель Следственного комитета.

Напомним, 18 мая ночью известного экономиста Сергея Чалого и его приятеля Анатолия Соколовского жестоко избили в самом центре Минска — во дворе за кафе Kuriza Pomada, которое находится по улице Ленина, 8.