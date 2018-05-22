Следственный комитет: напавших на экономиста Сергея Чалого задержали

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По делу об избиении экономиста Сергея Чалого и двух его знакомых задержаны пять человек.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Юлия Гончарова.

«Количество позвонивших журналистов по избиению Чалого — 0. Количество задержанных по делу — 5», — написала представитель Следственного комитета.

Напомним, 18 мая ночью известного экономиста Сергея Чалого и его приятеля Анатолия Соколовского жестоко избили в самом центре Минска — во дворе за кафе Kuriza Pomada, которое находится по улице Ленина, 8.

 

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Тэги: нападение на Чалого Персона: Сергей Чалый Юлия Гончарова Анатолий Соколовский Город: Минск

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