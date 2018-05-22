Лукашенко о вылете хоккеистов из элиты ЧМ: это по делу, их место там

Александр Лукашенко 22 мая, принимая с докладом министра внутренних дел, председателя наблюдательного совета клуба ХК «Динамо-Минск» Игоря Шуневича, заявил, что белорусские хоккеисты вылетели из элитного дивизиона чемпионата мира «по делу».

«То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, — это по делу, их место там. Им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе. Но согласиться с этим мы никак не можем», — цитирует главу государства агентство БЕЛТА .

Напомним, на ЧМ-2018 в высшем дивизионе в Дании белорусская команда уступили Швеции (0:5), Франции (2:6), России (0:6), Швейцарии (2:5), Чехии (0:3), Австрии (0:4) и Словакии (4:7).

Белорусы впервые в истории проиграли все матчи на ЧМ. Разница шайб — 8:36 (худшая в истории), также это антирекорд по заброшенным и пропущенным шайбам на чемпионатах мира.

Белорусская команда вылетела из элиты и в 2019 году сыграет в дивизионе 1A. Этот турнир пройдет в Астане на «Барыс-Арене» с 29 апреля по 5 мая. Помимо белорусов в нем сыграют команды Казахстана, Словении, Венгрии, Южной Кореи и Литвы. Чемпионат мира в первом дивизионе проходит по системе «каждый с каждым» в один круг. В элиту выходят две лучшие сборные.

В последний раз в первом дивизионе белорусы выступали в 2004 году.

По итогам нынешнего ЧМ сборная Беларуси опустилась на 14-е место в рейтинге Международной федерации хоккея.