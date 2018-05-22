Лукашенко о вылете хоккеистов из элиты ЧМ: это по делу, их место там

/ Спорт
Просмотров: 9044 Комментариев: 0

Александр Лукашенко 22 мая, принимая с докладом министра внутренних дел, председателя наблюдательного совета клуба ХК «Динамо-Минск» Игоря Шуневича, заявил, что белорусские хоккеисты вылетели из элитного дивизиона чемпионата мира «по делу».

«То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, — это по делу, их место там. Им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе. Но согласиться с этим мы никак не можем», — цитирует главу государства агентство БЕЛТА.

Напомним, на ЧМ-2018 в высшем дивизионе в Дании белорусская команда уступили Швеции (0:5), Франции (2:6), России (0:6), Швейцарии (2:5), Чехии (0:3), Австрии (0:4) и Словакии (4:7).


Ни цветов, ни оркестра. Белорусские хоккеисты вернулись с чемпионата мира

Белорусы впервые в истории проиграли все матчи на ЧМ. Разница шайб — 8:36 (худшая в истории), также это антирекорд по заброшенным и пропущенным шайбам на чемпионатах мира.

Белорусская команда вылетела из элиты и в 2019 году сыграет в дивизионе 1A. Этот турнир пройдет в Астане на «Барыс-Арене» с 29 апреля по 5 мая. Помимо белорусов в нем сыграют команды Казахстана, Словении, Венгрии, Южной Кореи и Литвы. Чемпионат мира в первом дивизионе проходит по системе «каждый с каждым» в один круг. В элиту выходят две лучшие сборные.

В последний раз в первом дивизионе белорусы выступали в 2004 году.

По итогам нынешнего ЧМ сборная Беларуси опустилась на 14-е место в рейтинге Международной федерации хоккея.

Сюжет: ЧМ-2018 по хоккею

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 3 ( голосов: 2 )
Тэги: хоккей-сборная хоккей-ЧМ-2018 Персона: Александр Лукашенко Игорь Шуневич

Другие материалы на эту тему:

Чемпионат мира по хоккею-2018. Расписание, трансляции, результаты

Чемпионат мира по хоккею-2018. Расписание, трансляции, результаты

Ни цветов, ни оркестра. Белорусские хоккеисты вернулись с чемпионата мира

Ни цветов, ни оркестра. Белорусские хоккеисты вернулись с чемпионата мира

Один хрен, сколько арен!

Один хрен, сколько арен!

Главного тренера хоккейной сборной Беларуси сняли по отмашке президента?

Главного тренера хоккейной сборной Беларуси сняли по отмашке президента?

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)