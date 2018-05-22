Жуткое ДТП на Партизанском проспекте: «Ниссан» попал под самосвал

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Утром 22 мая на Партизанском проспекте в Минске произошло жуткое смертельное ДТП: легковой «Ниссан» попал под самосвал.

«Около 08:20 33-летний водитель «Ниссана» выезжал из магазина ProStore и поворачивал налево, когда в него врезался грузовой автомобиль, ехавший по проспекту», — сообщили TUT.by в ГАИ Минска.

В результате ДТП водитель легковушки умер на месте.

Работает следственно-оперативная группа.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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Тэги: ДТП ГАИ Город: Минск

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