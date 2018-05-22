23 мая в Беларуси потеплеет, но возможны дожди

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В Беларуси 23 мая синоптики на фоне двух предыдущих дней прогнозируют небольшое потепление – в среду в стране воздух прогреется до 26 градусов. При этом в стране ожидаются осадки.

Фото pixabay.com

В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах — грозы. Утром местами возможен слабый туман.

Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура ночью составит 8-14 градусов, днем 20-26 градусов, сообщает Белгидромет.

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Тэги: Белгидромет прогноз погоды

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