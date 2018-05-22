Лукашенко об «антинаркотических» статьях: может, мы где-то допустили просчеты

/ Общество
Просмотров: 617 Комментариев: 0

В Беларуси необходимо разграничить ответственность за употребление и поставку наркотических средств. Об этом 22 мая заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Что у нас там за проблемы? Может, мы где-то допустили просчеты или ошибки при принятии соответствующего законодательства. Я тогда настаивал на усилении законодательства особенно к тем, кто производит и поставляет, продает сюда наркотики. Нам надо строго дифференцировать потребителей и поставщиков. Это естественно. Может, в этой части мы где-то ошиблись», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

На рассмотрении Палаты представителей находится проект закона «Об изменении некоторых кодексов Республики Беларусь», предусматривающий в том числе корректировку пяти «антинаркотических» статей УК. Документ поступил в парламент 11 мая, его планируют рассмотреть в первом чтении на текущей сессии, которая продлится до конца июня.

Общественная инициатива «Матчын рух 328», которая объединяет родственников осужденных по «антинаркотической» статье 328, раскритиковала законопроект. В частности, было высказано сомнение в том, что новая редакция закона как-то повлияет на граждан, которые уже отбывают наказание.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: статья 328 Персона: Александр Лукашенко Игорь Шуневич

Другие материалы на эту тему:

«Матчын рух 328» недоволен поправками в «антинаркотические» статьи УК

«Матчын рух 328» недоволен поправками в «антинаркотические» статьи УК

Белорусы идут на голодовку, потому что иначе защитить свои права не могут

Белорусы идут на голодовку, потому что иначе защитить свои права не могут

«Матчын рух 328»: против нас разворачивается «холодная война»

«Матчын рух 328»: против нас разворачивается «холодная война»

«Матчын рух 328»: голодающие в Витебске требуют отставки Шуневича

«Матчын рух 328»: голодающие в Витебске требуют отставки Шуневича

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)