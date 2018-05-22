Лукашенко об «антинаркотических» статьях: может, мы где-то допустили просчеты

В Беларуси необходимо разграничить ответственность за употребление и поставку наркотических средств. Об этом 22 мая заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Что у нас там за проблемы? Может, мы где-то допустили просчеты или ошибки при принятии соответствующего законодательства. Я тогда настаивал на усилении законодательства особенно к тем, кто производит и поставляет, продает сюда наркотики. Нам надо строго дифференцировать потребителей и поставщиков. Это естественно. Может, в этой части мы где-то ошиблись», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

На рассмотрении Палаты представителей находится проект закона «Об изменении некоторых кодексов Республики Беларусь», предусматривающий в том числе корректировку пяти «антинаркотических» статей УК. Документ поступил в парламент 11 мая, его планируют рассмотреть в первом чтении на текущей сессии, которая продлится до конца июня.

Общественная инициатива «Матчын рух 328», которая объединяет родственников осужденных по «антинаркотической» статье 328, раскритиковала законопроект. В частности, было высказано сомнение в том, что новая редакция закона как-то повлияет на граждан, которые уже отбывают наказание.