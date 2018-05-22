Макей ответил на критику Литвы в адрес Беларуси

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей ответил на критику Литвы в адрес официального Минска. Заявления Макея прозвучали 22 мая в Минске на встрече с делегацией послов по особым поручениям стран ЕС по делам Восточного партнерства.

В связи с недавними публичными высказываниями в адрес Беларуси главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса Макей заявил представителям ЕС, что государственный суверенитет является высшей ценностью для Беларуси. По его словам, некоторые из государств, которые обвиняют Беларусь в «зависимости» от третьих стран, сами в значительной степени зависят от Беларуси.

Макей отметил, что возникающие сложности с пересечением белорусско-литовской границы главным образом связаны с недостаточной развитостью таможенной инфраструктуры на литовской стороне. В связи с этим литовской стороне рекомендовано довести ее состояние как минимум до такого уровня, которого достигла Беларусь при содействии ЕС.

Беларусь готова совместно с Литвой работать над устранением барьеров для поездок граждан и упрощением порядка пересечения границы.

Вопреки заявлениям главы литовского МИД Беларусь полностью открыта к диалогу по тематике строительства Белорусской АЭС с профильными международными структурами, и прежде всего МАГАТЭ, сказал Макей. Он подчеркнул: утверждения о том, что Беларусь якобы способна «манипулировать» мнением наиболее авторитетной в мире организации в сфере безопасности объектов ядерной энергетики, бездоказательны и не свидетельствуют о высоком профессионализме их авторов.

Макей отметил, что Беларусь является надежным и предсказуемым партнером ЕС, а не источником нестабильности, и не требует для себя членства в Евросоюзе или каких-либо преференциальных отношений с ним.

Белорусская сторона заинтересована в нормальном, прагматичном и взаимовыгодном сотрудничестве. В связи с этим, подчеркнул министр, необходимо придать взаимоотношениям более структурированный и устойчивый характер в интересах обеих сторон и региональной стабильности в целом, сообщает пресс-служба МИД.

Фото Сергея Сацюка