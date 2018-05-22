Эксгибиционист в Минске просил снимать его на мобильный телефон

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Милиция задержала мужчину, который показывал гениталии незнакомым людям на улице и просил снимать его на мобильный телефон.
 
В милицию обратилась девушка, которая на улице Ильянской в Минске повстречала эксгибициониста. К ней обратился мужчина с просьбой снять его на телефон. У незнакомца были приспущены брюки, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Отсмотрев записи камер наружного наблюдения, милиционеры выяснили, что мужчина после «выступления» уехал на автомобиле. Его задержали. Им оказался житель города Мосты, приехавший в столицу для продажи автомобиля. Ранее он уже совершал подобные действия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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Тэги: эксгибиционист Город: Минск

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