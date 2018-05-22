Лукашенко провел кадровые назначения

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Во вторник, 22 мая, Александр Лукашенко устроил кадровый день, назначив новых послов, ректоров и глав районных исполкомов.

Лукашенко устроил кадровый вторник
Фото pixabay.com

В частности, главой государства назначены:

Дмитрий Мирончик — послом в Швеции (ранее был пресс-секретарем МИД Беларуси);

Александр Лукашевич — послом в Болгарии, а также Греции и Кипре по совместительству (ранее работал в консульском управлении МИД);


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Вячеслав Качанов — послом в Эстонии (ранее возглавлял главное информационно-аналитическое управление МИД);

Владимир Астапенко — послом в Чили по совместительству (посол в Аргентине и по совместительству в Уругвае);

Валерий Колесник — постоянным представителем Беларуси при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству (посол в Индонезии и по совместительству в Малайзии, Сингапуре и Филиппинах);

Геннадий Пальчик — ректором Академии управления при президенте (бывший председатель ВАК);

Сергей Гусаченко — заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании.


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Глава государства дал согласие на назначение:

Михаила Гришкевича — председателем Кобринского райисполкома;

Александра Каминского — председателем Ляховичского райисполкома;

Вадима Богуша — ректором Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (бывший первый заместитель министра образования);

Александра Драгана — ректором Брестского государственного технического университета (бывший декан машиностроительного факультета БрГТУ);


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Павла Легкого — первым заместителем министра информации (ранее — заместитель министра);

Алексея Красинского — директором Департамента по ценным бумагам Министерства финансов;

Игоря Гусева — директором Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации;

Александра Чайковского — генеральным директором Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам;

Георгия Хвалько — управляющим делами Брестского облисполкома.

«На данном этапе основная задача — неукоснительная реализация на практике принятых на совещаниях у президента решений», — заявил Александр Лукашенко в ежегодном послании к народу и парламенту.

Он также отметил, что Совмину «нужно провести переаттестацию всех руководителей, если кто-то не способен эффективно работать, пусть сразу уходит в отставку, — заявил глава государства. — То же самое касается и министров — институты государственного управления должны идти в ногу со временем, проводить политику шире, масштабнее и не ограничиваться интересами только ведомственных предприятий».

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