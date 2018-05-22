Павла Легкого повысили до первого замминистра информации

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Павел Легкий повышен в должности с заместителя министра до первого заместителя министра информации Беларуси. Согласие на его назначение глава государства дал 22 мая.

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Кроме Легкого у министра информации Александра Карлюкевича заместителей больше нет, следует из информации, опубликованной на сайте Мининформа.

Павел Легкий был назначен заместителем министра информации 9 января нынешнего года. До этого он занимал должность советника-посланника посольства Беларуси в России, а в 2003-2013 годах руководил пресс-службой президента, отмечает БелаПАН.

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Тэги: Министерство информации Персона: Павел Легкий Алесь Карлюкевич

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