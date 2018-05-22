По факту взрыва на заводе в Королевом Стане возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности взрывоопасных работ, повлекшего по неосторожности причинение телесных повреждений (ч. 2 ст. 302 УК) возбуждено Минским районным отделом Следственного комитета в связи с происшествием на заводе битумно-полимерных эмульсий и мастик (НПООО «Алкид») в деревне Королев Стан Минского района.

По информации следственных органов, утром 22 мая в здании предприятия произошел взрыв, повлекший возгорание и повреждение рядом находящихся транспортных средств.

На момент ЧП в производственном помещении находились работники. Четверо мужчин с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

После локализации пожара следователи с участием сотрудников МЧС и экспертов в области пожаро- и взрывотехники незамедлительно приступили к осмотру места происшествия.