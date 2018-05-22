Японский художник Даичи Йошида освобожден из витебской колонии

Гражданин Японии Даичи Йошида, осужденный в Беларуси за незаконный оборот оружия, освобожден 22 мая из колонии в Витебске.

27-летний художник Даичи Йошида, работающий в стиле манга, летом 2016 года летел из Киева в Токио транзитом через Беларусь и ОАЭ. В Минске японца задержали за то, что в его багаже обнаружили десять ружейных замков и четыре ствольные коробки к винтовкам разных лет.

Позже выяснилось, что эти детали молодой человек приобрел легально в киевском антикварном магазине, чтобы использовать в качестве наглядного пособия для реалистичного изображения оружия в своих манга.

Судом Октябрьского района Минска от 28 апреля 2017 года Даичи Йошида был приговорен четырем с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

В начале февраля родители осужденного японца обратилась с письмом к президенту Беларуси, которого просили помочь в возвращении домой сына.

4 мая судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси постановила изменить приговор в отношении Даичи Йошиды, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок один год девять месяцев без конфискации имущества в колонии в условиях усиленного режима.

23 мая Даичи Йошида планирует вылететь на родину из национального аэропорта Минск. Ближайшую ночь он проведет в изоляторе временного содержания в Витебске, а в среду его доставят в Минск.

Мать художника Йоко Йошида и его брат Сея Йошида уже находятся в Минске. Они хотят передать Даичи летние вещи, но неизвестно, смогут ли увидеть его до отправления самолета.