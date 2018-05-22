Скончалась 10-летняя девочка, на которую в Бресте во время грозы упала ветка
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В реанимационном отделении Брестской областной больницы днем 21 мая умерла 10-летняя девочка, которая была травмирована упавшей веткой дерева.
«У девочки была очень тяжелая травма. Мы боролись за ее жизнь до последнего. К сожалению, спасти девочку не удалось», — сообщил
9 мая во второй половине дня в Бресте была гроза с ливнем и порывистым ветром. В это время в парке культуры и отдыха на торговую палатку и пешеходную дорожку упала ветка дерева.
Пострадала 10-летняя ученица одной из школ города. Школьница была госпитализирована в реанимационное отделение областной больницы.
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