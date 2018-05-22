Вовремя не оплачены почти 8% лицевых счетов за ЖКУ

В Минске по состоянию на 1 мая 2018 года просроченным оказались 59 245 лицевых счетов за жилищно-коммунальные услуги и пользование жилым помещением.

Сумма задолженности составила 7,3 млн рублей. В категории неплательщиков числились 53 066 собственников и 6 176 нанимателей, сообщила главный специалист филиала «Единый расчетно-справочный центр Минска» Элла Лазарева во время проведения прямой линии в контакт-центре Мингорисполкома, передает агентство «Минск-Новости».

Всего в Минске зарегистрировано 687 901 лицевых счетов и 68823 счетов товариществ, рассказали журналисту Naviny.by в ЕРСЦ Минска.

Большинство задолженностей не превышает срок в 3 месяца — 52 414 личных счетов или 88,5% от общего числа должников. 4,4 % (2 621 л/с) имели задолженность от 3 до 6 месяцев на сумму 731,6 тыс. рублей; 2,5 % (1 478 л/с) — от 6 месяцев до 1 года на сумму 62,1 тыс. рублей; 4,6 % (2 729 л/с) — от 1 года до 3 лет на сумму 1,9 млн рублей.

В ЕРСЦ объяснили, что такая большая доля краткосрочной задолженности связана с тем, что платежи производятся не в режиме реального времени и из-за переноса рабочих дней апрельская оплата была зачислена только 2 мая. В любом случае, те, кто оплачивал ЖКУ 28 апреля, будут должны оплатить пеню за три дня просрочки.

После двух месяцев задолженности собственникам и нанимателям направляют письменное предупреждение. С 1 января по 1 мая текущего года таким должникам выдано 29 711 предупреждений. Отключены ЖКУ в 6 153 квартирах.