Минские власти против присвоения метрополитену имени Петра Машерова

Столичные власти не считают нужным присваивать метрополитену имя Петра Машерова. Это следует из ответа Мингорисполкома на предложение минского городского комитета Белорусской партии левых «Справедливый мир».

В письме отмечается, что память о Петре Машерове в Минске уже увековечена, и в связи с этим Мингорисполком не видит оснований «для присвоения его имени транспортной инфраструктуре».

Председатель партии «Справедливый мир» Сергей Калякин назвал ответ городских властей как «абсолютно неудовлетворительный».

«Ссылки на то, что некоторые объекты названы в честь Машерова, не очень обоснованы. Они забывают, что в 2005 году память Машерова была фактически оскорблена — один из важнейших проспектов, который носил его имя, был абсолютно безосновательно переименован в проспект Победителей. Никаких оснований для этого не было», — заявил Калякин в комментарии БелаПАН.

«Сегодня проспект Машерова — это не проспект, — добавил он. — Проспект — это прямая улица, а теперь им называются ряд улиц и закоулков. Это издевательство над памятью Машерова».

Представители партии «Справедливый мир» считают, что в год 100-летия со дня рождения Машерова (родился 13 февраля 1918 года) можно было бы увековечить память «этого великого человека, одного из самых выдающихся руководителей за всю историю советской Беларуси».

«Нынешняя власть с ним даже рядом не стояла: ни по темпам развития, ни по темпам повышения благосостояния людей», — добавил Калякин.

В партии считают, что присвоение имени Машерова метрополитену было бы символичным.

«Именно благодаря Машерову этот проект был осуществлен. Союзное руководства в лице Госплана противилось строительству в Минске метро, несмотря на то что мы были городом-миллионником. Но авторитет Машерова позволил начать стройку, которой он и дальше активно содействовал», — добавил Калякин.

Он также отметил, что, как показал проведенный партией опрос, жители Минска поддерживают присвоение метрополитену имени Машерова.

«Справедливый мир» планирует подготовить петицию о необходимости присвоения метрополитену имени Петра Машерова.