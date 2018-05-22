Певец Евгений Осин пострадал в ДТП
Известный российский певец Евгений Осин пострадал в дорожно-транспортном происшествии.
Как сообщили в ГИБДД, во время движения музыкант упал с мотоцикла. Ирония судьбы заключается в том, что певец ехал в инспекцию, чтобы поставить байк на учет.
В последнее время появлялось много информации о том, что Евгений плотно «сидит на стакане», что его здоровье резко ухудшилось.
Сам Осин отметил, что происшествие произошло по его невнимательности.
В результате ДТП артист поломал палец на ноге.
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