Певец Евгений Осин пострадал в ДТП

Известный российский певец Евгений Осин пострадал в дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщили в ГИБДД, во время движения музыкант упал с мотоцикла. Ирония судьбы заключается в том, что певец ехал в инспекцию, чтобы поставить байк на учет.

В последнее время появлялось много информации о том, что Евгений плотно «сидит на стакане», что его здоровье резко ухудшилось.

Сам Осин отметил, что происшествие произошло по его невнимательности.

В результате ДТП артист поломал палец на ноге.