Эксперт: не хотите, чтобы сносили частный сектор — объединяйтесь

По мнению координатора инициативы «Город для горожан» Дениса Кобрусева, жителям частного сектора столицы в связи с планами властей по сносу их домов надо объединяться для отстаивания своих интересов.

Комментируя БелаПАН общественное обсуждение по сносу частного сектора вдоль улицы Волгоградской, которое состоялось вечером 21 мая (здесь власти планируют снести более 70 частных домов и построить многоэтажки), он отметил, что обсуждение было «достаточно конфликтным», а часть людей его «покинула в знак протеста».

«Проблема подобных обсуждений состоит в том, что вопрос по сносу частной застройки надо было поднимать в 2015 году, когда обсуждался генеральный план Минска. В 2016 году уже было ясно, где и что будут сносить. Многие инициативные группы не обратили на это внимание, поэтому на уровне генплана не смогли отстоять свои интересы», — отметил активист.

По его мнению, сегодня жители частного сектора в разных районах Минска (Грушевка, Волгоградская, Крыловка и др.) сталкиваются с обсуждениями детальных планов развития этих территорий в рамках реализации генплана.

«Власти выполняют указ президента, которым был утвержден генплан Минска, и это является их основным аргументом», — отметил Кобрусев.

По его словам, жителям частного сектора надо объединять свои усилия и «ставить вопрос гораздо шире, чем обсуждение детального плана».

«Надо таким образом отстаивать права частной собственности. Сейчас проблема касается только тех, кого сносят, но общество в целом, большинство минчан равнодушны к ней. Чиновникам проще игнорировать интересы достаточно небольшой группы населения», — обратил внимание активист.

Он сказал, что проектное унитарное предприятие «Минскградо» уже разработало план по сносу частного сектора в разных районах столицы к 2020 и 2030 годам. Есть технические нормы благоустройства частного сектора.

«Власти озвучивают мысль, что частный сектор должен соответствовать уровню города. Когда же появятся новые правила и требования к частному сектору, уже нечего будет сохранять. Кроме того, указ президента разрешает надстройку и реконструкцию, проведение коммуникаций и благоустройство частной собственности. Многие этим воспользовались», — сказал Кобрусев.

По его мнению, «частный сектор — не враг городу». Он привел пример Чикаго, где частный сектор и многоэтажная застройка «гармонично сосуществуют и развиваются». При этом он считает, что в Минске есть отдельные «островки» частной застройки среди уже построенных многоэтажек, которые стоит снести.

«Вопрос в том, как частный сектор выглядит. И его можно решить за счет благоустройства, разрешения на реконструкцию и контроля за ними», — считает активист. При этом он подчеркнул и право владельцев на выбор переезда в более современное жилье и получение приемлемой компенсации за снос.

Кобрусев также отметил проблему, которая возникает со сносом частного сектора — уплотнение застройки. По его мнению, несмотря на сокращение планов жилищного строительства, уплотнение происходит не только за счет сноса частного сектора, но и занятия зеленых зон.

«Были планы по развитию городов-спутников, но они затормозились. Города-спутники фактически не развиваются, и у минчан нет стимулов для переезда в них не только для того, чтобы там жить, но и работать, получать образование. Надо там создавать льготные условия», — считает координатор инициативы.