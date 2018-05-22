Эксперт: не хотите, чтобы сносили частный сектор — объединяйтесь

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По мнению координатора инициативы «Город для горожан» Дениса Кобрусева, жителям частного сектора столицы в связи с планами властей по сносу их домов надо объединяться для отстаивания своих интересов.

Эксперт: не хотите, чтобы сносили частный сектор — объединяйтесь

Комментируя БелаПАН общественное обсуждение по сносу частного сектора вдоль улицы Волгоградской, которое состоялось вечером 21 мая (здесь власти планируют снести более 70 частных домов и построить многоэтажки), он отметил, что обсуждение было «достаточно конфликтным», а часть людей его «покинула в знак протеста».

«Проблема подобных обсуждений состоит в том, что вопрос по сносу частной застройки надо было поднимать в 2015 году, когда обсуждался генеральный план Минска. В 2016 году уже было ясно, где и что будут сносить. Многие инициативные группы не обратили на это внимание, поэтому на уровне генплана не смогли отстоять свои интересы», — отметил активист.


Жители частного сектора сорвали обсуждение проекта по сносу их домов

По его мнению, сегодня жители частного сектора в разных районах Минска (Грушевка, Волгоградская, Крыловка и др.) сталкиваются с обсуждениями детальных планов развития этих территорий в рамках реализации генплана.

«Власти выполняют указ президента, которым был утвержден генплан Минска, и это является их основным аргументом», — отметил Кобрусев.

По его словам, жителям частного сектора надо объединять свои усилия и «ставить вопрос гораздо шире, чем обсуждение детального плана».

«Надо таким образом отстаивать права частной собственности. Сейчас проблема касается только тех, кого сносят, но общество в целом, большинство минчан равнодушны к ней. Чиновникам проще игнорировать интересы достаточно небольшой группы населения», — обратил внимание активист.

Он сказал, что проектное унитарное предприятие «Минскградо» уже разработало план по сносу частного сектора в разных районах столицы к 2020 и 2030 годам. Есть технические нормы благоустройства частного сектора.

«Власти озвучивают мысль, что частный сектор должен соответствовать уровню города. Когда же появятся новые правила и требования к частному сектору, уже нечего будет сохранять. Кроме того, указ президента разрешает надстройку и реконструкцию, проведение коммуникаций и благоустройство частной собственности. Многие этим воспользовались», — сказал Кобрусев.

По его мнению, «частный сектор — не враг городу». Он привел пример Чикаго, где частный сектор и многоэтажная застройка «гармонично сосуществуют и развиваются». При этом он считает, что в Минске есть отдельные «островки» частной застройки среди уже построенных многоэтажек, которые стоит снести.

«Вопрос в том, как частный сектор выглядит. И его можно решить за счет благоустройства, разрешения на реконструкцию и контроля за ними», — считает активист. При этом он подчеркнул и право владельцев на выбор переезда в более современное жилье и получение приемлемой компенсации за снос.

Кобрусев также отметил проблему, которая возникает со сносом частного сектора — уплотнение застройки. По его мнению, несмотря на сокращение планов жилищного строительства, уплотнение происходит не только за счет сноса частного сектора, но и занятия зеленых зон.

«Были планы по развитию городов-спутников, но они затормозились. Города-спутники фактически не развиваются, и у минчан нет стимулов для переезда в них не только для того, чтобы там жить, но и работать, получать образование. Надо там создавать льготные условия», — считает координатор инициативы.

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Тэги: частный сектор уплотнение застройки Персона: Денис Кобрусев Город: Минск

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