Порошенко призвал остановить «Северный поток — 2»

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Глава украинского государства Петр Порошенко считает, что западное сообщество должно приложить максимум усилий, чтобы остановить политпроекты (такие как «Северный поток — 2»), разрушающие единство ЕС.

По итогам встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд он заявил, что подробно обсудил с коллегой вопрос «Северного потока — 2».

Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»

Он отметил, что стороны сошли во мении, что данный проект не является экономическим и вредит европейскому единству.

«Четко подчеркнули, что на сегодняшний день нам нужно приложить максимум усилий, чтобы политические проекты, которые разрушают единство ЕС, были остановлены», — приводит УНИАН слова президента Украины.

Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через Балтийское море и соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии.

Мощность газопровода будет вдвое большей, чем у первого «Северного потока», а строительство планируется завершить до конца 2019 года.

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Тэги: Украина Северный поток — 2 Персона: Петр Порошенко

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