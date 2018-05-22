Вокруг Карлеса Пучдемона в Германии разгораются нешуточные страсти

Прокуроры Шлезвиг-Гольштейна собираются добиться выдачи экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона испанским властям.

По их мнению, его экстрадиция будет оправданной в том числе по обвинению в организации мятежа.

Генпрокуратура этой федеральной земли подала заявление в суд Шлезвиг-Гольштейна с ходатайством о повторном заключении Пучдемона под стражу — оно было отклонено, поскольку судьи не усмотрели «повышенной опасности побега» политика, пишет DW .

Ранее суд принимал решение, что Пучдемон не может быть выдан Испании по обвинению в мятеже: по немецким законам, действия сепаратистов не наказуемы, так как не были насильственными.

Бывший каталонский лидер был задержан в собственной машине немецкой полицией в земле Шлезвиг-Гольштейн при пересечении датской границы. Он намеревался проехать в Гамбург, а оттуда — в Бельгию.

Политику грозит до 25-ти лет лишения свободы в Испании по обвинению в восстании за организацию незаконного референдума в Каталонии, после которого в одностороннем порядке была провозглашена независимость региона.

После того, как его отстанили от должности, Пучдемон уехал в Бельгию. Где через некоторое время сдался местным властям. В полиции он заявил, что готов сотрудничать с Брюсселем.

23 марта Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест Пучдемона и еще четырех его соратников. В это время политик находился с визитом в Финляндии.

Ранее филиал международного «Общества защиты притесняемых народов» в Германии предостерег от выдачи Испании экс-главы Каталонии.

По их мнению, превращение каталонских политиков в преступников не поможет разрешить охвативший этот испанский регион кризис, а лишь усугубит ситуацию.