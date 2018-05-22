«Приорбанк» получил престижную награду в области финансирования международной торговли

«Приорбанк» в десятый раз получил награду «Наиболее активный банк-эмитент в Республике Беларусь в 2017 году» за отличную работу в сфере документарного бизнеса. Награда ежегодно присуждается в рамках Программы содействия развитию торговли (TFP) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Торжественная церемония награждения состоялась 10 мая в Иордании. На мероприятии присутствовало более 250 представителей подтверждающих банков и банков-эмитентов. В церемонии приняли участие управляющий директор Финансовых институтов ЕБРР Ник Тессейман и председатель Центрального банка Иордании Зиад Фариз, который от имени принимающего правительства вручил награду заместителю председателя правления «Приорбанка» Владимиру Дедюлю.

«Мы искренне поздравляем команду «Приорбанка», которая работает с проектами и продуктами TFP ЕБРР, играя ключевую роль в поддержке роста торгового финансирования и доступности самого финансирования для малых и средних предприятий. Это имеет важное значение для создания рабочих мест и способствует созданию еще большего равенства возможностей у организаций. Мы поддержали более 22 тысяч транзакций на общую сумму около 16 млрд евро, при этом спрос на продукты TFP растет с каждым годом, а «Приорбанк» стабильно демонстрирует высокий уровень профессионализма в области финансирования торговли и совместных проектов подготовки специалистов в данной сфере», — отметил глава TFP ЕБРР Рудольф Путц.

«Для нас большая честь, быть признанным ЕБРР самым активным финансовым институтом в стране в рамках TFP. С 2000 года «Приорбанк» использует все преимущества программы в интересах белорусских компаний. Мы рады наблюдать развитие клиентов, их достижения во внешнеэкономической деятельности, которые происходят, в том числе, благодаря сотрудничеству «Приорбанка» с ЕБРР. В итоге, все усилия сторон положительно влияют на развитие экономики Беларуси», — отметил Владимир Дедюль.

Программа, созданная в 1999 году, направлена на стимулирование внешней торговли стран, в которые инвестирует ЕБРР. В рамках TFP ЕБРР предоставляет гарантии подтверждающим банкам и краткосрочные кредитные ресурсы отдельным банкам, факторинговым компаниям для финансирования местных экспортеров, импортеров и дистрибьюторов. В настоящее время программа включает 94 банка-партнера в 26 странах, общий лимит по которым превышает 1,5 млрд евро, и более 800 подтверждающих банков по всему миру.