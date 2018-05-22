Лукашенко назначил нового замкомандующего внутренними войсками

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Очередное кадровое решение принял сегодня Александр Лукашенко. На этот раз назначение касается силового блока.

Согласно указу главы государства, как сообщает его пресс-служба, полковник Хазалбек Атабеков назначен заместителем командующего внутренними войсками МВД.

Командир базирующейся в Уручье 3-й бригады спецназа внутренних войск Хазалбек Атабеков в марте 2012 года был включен в список граждан и предприятий Беларуси, в отношении которых действуют визовые и финансовые санкции ЕС.

Как сообщал Официальный журнал Евросоюза, полковник Атабеков «заведовал подразделением во время разгона послевыборных демонстраций 19 декабря 2010 года в Минске с применением чрезмерной силы».

Напомним, сегодня у Лукашенко был большой кадровый день — он назначил новых послов, ректоров и руководителей «вертикали».

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Тэги: кадровая политика внутренние войска Персона: Александр Лукашенко Хазалбек Атабетов

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