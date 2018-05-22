Лишь 9 из 20 реализованных в 2017 году госпрограмм признаны высокоэффективными

Девять реализованных в 2017 году госпрограмм признаны высокоэффективными, сообщил 22 мая премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании президиума Совета министров.

«В 2017 году реализовывалось 20 государственных программ, подлежащих оценке. По всем программам определены ответственные заказчики и объемы финансирования. Эффективность реализации государственных программ оценивает специально созданная межведомственная комиссия. Согласно представленному этой комиссией сводному отчету, из реализуемых в 2017 году государственных программ девять признаны высокоэффективными», — цитирует Кобякова пресс-служба правительства.

Кроме того, по его словам, пять программ признаны эффективными, еще пять — среднеэффективными. Оценка эффективности госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» будет проведена чуть позже с учетом официальных статистических данных, пояснил премьер.

Руководитель правительства напомнил, что по итогам 2016 года высокоэффективными были 14 госпрограмм.

«Хотелось бы понимать: итоги текущего года — это результат совершенствования Минэкономики подходов к оценке эффективности госпрограмм или это уже недоработка ответственных заказчиков? Результаты выполнения сводных целевых показателей госпрограмм лучше, чем в прошлом году, но еще далеки от идеала. Из 51 не выполнено 5, то есть десятая часть», — сказал он.

Кобяков обратил внимание, что при этом до сих пор не решена проблема объективности планирования показателей. По результатам оценки, отдельные из них перевыполнены в несколько раз. Например, в МАРТ показатель по приросту объектов бытового обслуживания в районных центрах и сельской местности перевыполнен в 57 раз, в МИД — превышение в 10 раз сводного показателя по мероприятиям, проводимым с участием белорусов зарубежья.

«Эти вопросы мы уже обсуждали на заседании президиума Совета министров в прошлом году. Складывается такое впечатление, что работа возглавляемой Минэкономики межведомственной комиссии сводится только к мониторингу показателей. Нет должного анализа и координации работы заказчиков госпрограмм», — заявил премьер-министр. Он попросил Министерство экономики аргументированно доложить, насколько объективны результаты (эффективность) реализации госпрограмм, где есть успехи, кто и в чем конкретно не дорабатывает, какие меры принимаются по решению проблемных вопросов.

Кобяков также коснулся темы реализации госпрограмм в сфере дорожного и коммунального хозяйств. «По состоянию развития этих госпрограмм население зачастую судит о деятельности правительства в целом. Пока данные программы оцениваются межведомственной комиссией как среднеэффективные», — заявил он.

Так, в рамках реализации государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог выполнено всего 12 из 20 показателей при практически полном освоении (98,2%) выделенных на ее реализацию средств.

«Напомню, что главой государства поставлена задача отремонтировать и реконструировать к 2021 году не менее 7 тыс. км местных дорог. По факту имеем почти 1,5 тыс. км, около 20% от задания. По государственной программе «Комфортное жилье и благоприятная среда» не выполнена треть показателей при полном освоении средств», — сообщил премьер-министр.

Кобяков подчеркнул, что 2017 год стал вторым годом, когда правительство работало по новой системе формирования и финансирования государственных программ.

«Государственные программы сформированы на основе приоритетов социально-экономического развития, утвержденных пятилетней программой. Государственные ресурсы распределяются на основе программно-целевого метода в бюджетном процессе. Думаю, было достаточно времени, чтобы приспособиться к новому порядку. Поэтому сегодня уже есть возможность проанализировать и оценить качество и эффективность работы руководителей госорганов, ответственных заказчиков госпрограмм», — констатировал он.

Во время рабочей поездки в Витебскую область 18 мая Кобяков заявил, что ситуация на предприятиях Оршанского района улучшилась.

«План по развитию Оршанского района выполняется, — цитирует Кобякова пресс-служба правительства. — Принят целый ряд успешных решений, которые позволили улучшить ситуацию на предприятиях. Есть предприятия, на которых ситуация заметно улучшилась, есть те, которые испытывают проблемы, но проблемы уже другого уровня, возникшие в процессе наращивания производства. Решение этих проблем требует времени, но не должно быть растянуто. Есть программа до 2020 года, есть контрольные цифры. К 2020 году Оршанский регион должен выйти на показатели развития выше средних по Витебской области».