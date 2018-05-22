Взрыв в Королевом Стане: МЧС опубликовал видео
Просмотров: 1864 Комментариев: 0
Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало видео с места взрыва на предприятии «Алкид» в Королевом Стане, что под Минском.
Напомним, сегодня при взрыве и пожаре в административно-производственном здании предприятия пострадали четыре человека. Они были госпитализированы.
Взрыв и пожар произошли утром 22 мая в административно-производственном здании НПО «Алкид». По информации МЧС, сообщение о ЧП поступило в 08:55. По прибытии спасатели установили, что в здании по производству битумной гидроизоляции площадью 2400 квадратных метров произошел взрыв с последующим горением.
По информации медиков, двое пострадавших находятся в реанимации.
Минским РОСК по факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Обсудим?