Взрыв в Королевом Стане: МЧС опубликовал видео

Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало видео с места взрыва на предприятии «Алкид» в Королевом Стане, что под Минском.

Напомним, сегодня при взрыве и пожаре в административно-производственном здании предприятия пострадали четыре человека. Они были госпитализированы.

Взрыв и пожар произошли утром 22 мая в административно-производственном здании НПО «Алкид». По информации МЧС, сообщение о ЧП поступило в 08:55. По прибытии спасатели установили, что в здании по производству битумной гидроизоляции площадью 2400 квадратных метров произошел взрыв с последующим горением.

По информации медиков, двое пострадавших находятся в реанимации.

Минским РОСК по факту ЧП возбуждено уголовное дело.