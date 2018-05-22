Генпрокурор Конюк изучал состояние законности в бригаде десантников в Бресте

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк посетил 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду в Бресте.

Как сообщает Генпрокуратура, Конюк встретился с командованием и личным составом бригады и провел беседу, «в ходе которой обсудил вопросы состояния законности и задачи, выполняемые этим воинским соединением». Ознакомился с условиями прохождения военнослужащими срочной военной службы.

«В ходе визита особое внимание было уделено вопросам социальной защиты военнослужащих и их материально-бытового обеспечения», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.