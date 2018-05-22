Витеблянку обвиняют в подделке документов

В Витебске завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы областного центра, которой предъявлено обвинение в подделке документов.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, 32-летняя женщина в январе этого года была лишена водительских прав на три года за управление автомобилем Nissаn Jukе в состоянии алкогольного опьянения.

Воспользовавшись медицинскими документами, водительским удостоверением и талоном к нему на имя своей сестры, жительница Витебска решила получить новое водительское удостоверение, в котором будет ее фотография и чужие анкетные данные. Женщина рассчитывала на то, что сестра, не имея автомобиля и не управляя транспортным средством, не заметит факт отсутствия этих документов.

В марте обвиняемой удалось пройти медицинскую комиссию и получить водительскую справку на имя сестры, но со своей фотографией.

Несмотря на лишение водительского удостоверения, женщина приехала на личном автомобиле в ГАИ и обратилась для замены документов, предоставив паспорт, водительское удостоверение и талон к нему на имя сестры, медицинскую справку с установочными данными сестры и своей фотографией. Получить новые документы она не смогла — выезжая со стоянки от здания, была остановлена сотрудником ГАИ.

Женщина назвала анкетные данные сестры и предъявила документы на автомобиль, пояснив, что водительское удостоверение и талон к нему отдала на замену. «Однако она не догадывалась о том, что сотрудник ГАИ к тому времени уже располагал сведениями о ее личности. Он видел, как женщина парковалась на автомобиле Nissаn Jukе, и вспомнил, что ранее она была лишена водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает следствие.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 380 УК (подделка удостоверения, представляющего права, в целях использования такого документа самим исполнителем и использование заведомо подложного документа).

Обвиняемая объяснила свои действия тем, что нуждалась в водительских правах, чтобы иметь возможность управлять автомобилем. В своих действиях раскаялась.