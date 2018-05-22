Глава МВД Шуневич объяснил необходимость слежки за гражданами

По мнению главы милицейского ведомства Игоря Шуневича, глобальная система видеомониторинга в стране поможет как повысить безопасность граждан, так и раскрывать совершенные преступления.

Министр привел пример, что благодаря системе видеонаблюдения во время ЧМ по хоккею удалось оперативно расследовать преступления.

Шуневич подчеркнул, что данная система эффективно функционирует во многих странах мира и не является изобретением белорусов.