Глава МВД Шуневич объяснил необходимость слежки за гражданами

/ Общество
Просмотров: 570 Комментариев: 0

По мнению главы милицейского ведомства Игоря Шуневича, глобальная система видеомониторинга в стране поможет как повысить безопасность граждан, так и раскрывать совершенные преступления.

Министр привел пример, что благодаря системе видеонаблюдения во время ЧМ по хоккею удалось оперативно расследовать преступления.

Шуневич подчеркнул, что данная система эффективно функционирует во многих странах мира и не является изобретением белорусов.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: видеонаблюдение Персона: Игорь Шуневич

Другие материалы на эту тему:

Системы видеонаблюдения на жилых домах будут устанавливать за счет граждан

Системы видеонаблюдения на жилых домах будут устанавливать за счет граждан

ЦИК не хочет на участках для голосования веб-камеры, даже за чужой счет

ЦИК не хочет на участках для голосования веб-камеры, даже за чужой счет

Минские улицы берут под прицел камер наблюдения

Минские улицы берут под прицел камер наблюдения

Улыбайтесь, за вами наблюдают!

Улыбайтесь, за вами наблюдают!

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)