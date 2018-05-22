Министр Шуневич высказался об избиении Чалого

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По словам министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича, в избиении экономического эксперта Сергея Чалого не стоит искать глубоких смыслов.

«Если говорить простым языком, это просто пьяная драка, инициатора которой установит следствие», – заявил руководитель милицейского ведомства во время эфира Белорусского телевидения.


Бытовуха или заказ? Кто и за что избил экономиста Сергея Чалого

Шуневич подчеркнул, что правоохранители сработали очень оперативно и установили нападавших фактически за сутки.

Он не стал распространяться на эту тему, сказав, что факт банальной драки нетрезвых людей налицо.

По подозрению в избиении экономиста Сергея Чалого и его приятеля Анатолия Соколовского в ночь на 19 мая были задержаны пять человек, в том числе девушка. Уголовное дело по факту хулиганства расследует Следственный комитет.

Скринтош передачи на БТ

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Тэги: пьянство драка Персона: Игорь Шуневич Сергей Чалый Город: Минск

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