Министр Шуневич высказался об избиении Чалого

По словам министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича, в избиении экономического эксперта Сергея Чалого не стоит искать глубоких смыслов.

«Если говорить простым языком, это просто пьяная драка, инициатора которой установит следствие», – заявил руководитель милицейского ведомства во время эфира Белорусского телевидения.

Шуневич подчеркнул, что правоохранители сработали очень оперативно и установили нападавших фактически за сутки.

Он не стал распространяться на эту тему, сказав, что факт банальной драки нетрезвых людей налицо.

По подозрению в избиении экономиста Сергея Чалого и его приятеля Анатолия Соколовского в ночь на 19 мая были задержаны пять человек, в том числе девушка. Уголовное дело по факту хулиганства расследует Следственный комитет.