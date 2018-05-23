Шуневич про ЛГБТ: это внутреннее дело, в том числе и нашего министерства

Игорь Шуневич объяснил, почему на сайте министерства появилось скандальное анонимное заявление против ЛГБТ-сообщества.

Скринтош передачи на БТ

Вчера вечером после доклада президенту министр внутренних дел Игорь Шуневич получил возможность рассказать о встрече в передаче «Разговор у Президента» в эфире телеканала «Беларусь 1» и объяснил свою позицию по поводу гомофобного заявления МВД.

«Не реагировать на подобного рода события мы не имеем никакого права», — сказал Шуневич о вывешивании 17 мая над посольством Великобритании радужного флага в знак поддержки прав ЛГБТ.

По мнению министра, это «внутреннее дело, в том числе и нашего министерства, поскольку демонстрация этого атрибута происходит открыто в столице, его лицезреют, спрашивают «что это?» даже несведущие люди и получают соответствующий комментарий…» Поэтому МВД посчитало нужным выступить с заявлением по поводу акции посольства.

«Я это называю пропагандой того образа жизни, который нам неприемлем. Это основной мотив, который побудил нас через некоторое время дать свой комментарий», — заявил Шуневич.

Министр считает, что сегодня остро стоит проблема проникновения в наше общество «несвойственных, противоестественных и иных деструктивных особенностей, идеологий» и «больших иммунитетов этому, кроме нашей истории и религии, нет».

20 мая на официальном сайте МВД Беларуси появилось анонимное заявление , в котором осуждается вывешивание в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией над посольством Великобритании радужного флага в знак поддержки прав ЛГБТ.

Посольство Великобритании не комментирует реакцию МВД Беларуси. Отказались от каких-либо комментариев и в Министерстве иностранных дел Беларуси.