В возрасте 89 лет умер бывший министр внутренних дел БССР Виктор Пискарев.

Виктор Пискарев 55 лет служил в системе МВД, 25 из них — на генеральских должностях. Фото УВД Гродненского исполкома

«Ушел из жизни человек-легенда системы органов внутренних дел Беларуси генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Виктор Алексеевич Пискарев», — написала пресс-служба УВД Гродненского исполкома.

Легендой Пискарева называют небезосновательно. Он 55 лет служил в системе МВД, 25 из них — на генеральских должностях.

Виктор Пискарев родился 26 января 1929 в деревне Красная Горка (Калужская губерния). Советский и белорусский государственный деятель, генерал-лейтенант внутренней службы.

Пискарев пришел в органы милиции в марте 1951 года. Начинал службу в Туровском районе. Выпускник факультета заочного обучения Академии министерства внутренних дел Белоруссии. С июля 1967 по 1978 год — начальник Управления внутренних дел Мингорисполкома. С 1978 года заместитель министра внутренних дел БССР.

В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию по юридическим наукам в Академии МВД СССР. В 1983 году назначен начальником Главного управления Госавтоинспекции МВД СССР. С января 1984 по 1990 год — министр внутренних дел Белорусской ССР. С января 1991 года в отставке.

В ноябре 2001 года стал председателем Совета Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

Заслуженный юрист Республики Беларусь. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и другими наградами, почетной грамотой президиума Верховного Совета БССР.

Был депутатом Верховного Совета Белорусской ССР 11-12 созывов.