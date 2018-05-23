Мадуро высылает американских дипломатов

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро, победивший в минувшее воскресенье на президентских выборах, объявил временного поверенного в делах США Тодда Робинсона персоной нон грата. Американский дипломат теперь должен покинуть страну вместе с заместителем в течение 48 часов. Мадуро обвинил их во вмешательстве во внутренние дела страны и заговоре против венесуэльского правительства, пишет Deutsche Welle .

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не признает результаты президентских выборов в Венесуэле и подписал указ об ужесточении санкций в отношении страны. Новый документ запрещает американским компаниям и гражданам участвовать в покупке любых венесуэльских активов.

Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая. По данным ЦИК страны Мадуро набрал 68% голосов. Это втрое больше нежели его ближайший конкурент — экс-губернатор штата Лара Энри Фалькон.

Оппозиция обвинила власти в многочисленных нарушениях во время выборов.

21 мая белорусский президент поздравил Мадуро с победой на выборах. Как передала пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко отметил, что состоявшиеся выборы вновь показали, что в Венесуэле победила «настоящая демократия и народная справедливость».

Мадуро руководит Венесуэлой с апреля 2013 года. В 2017 году в стране прошли десятки антиправительственных массовых акций протеста, во время которых погибли более 100 человек.