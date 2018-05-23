Умер американский писатель Филип Рот – лауреат чуть ли не всех литературных премий

Фото из свободного доступа Википедии. The New York Times .

Рот является автором бестселлеров «Американская пастораль», «Случай Портного», «Другая жизнь», «Прощай, Коламбус» и «Заговор против Америки». Восеьм его книг были экранизированы.

Рот является лауреатом Пулитцеровской премии, международной Букеровской премии, литературной премии ПЕН/Фолкнер, премии Франца Кафки, Национальной книжной премии США. В 2013 году он был награжден французским орденом Почетного легиона.