39% доходов бюджета Минска обеспечивает малый и средний бизнес

На 1 мая субъекты малого и среднего бизнеса столицы перечислили в консолидированный бюджет города более 1,8 млрд рублей или 39% всех доходов бюджета.

Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 112,6%, а доля в поступлениях выросла на 2,1%, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на инспекцию МНС Беларуси по городу Минску.

Сейчас в городе работают 115,9 тыс субъектов малого и среднего бизнеса. Всего же в Минске налоги платят 59,8 тыс организаций, 72,8 тыс индивидуальных предпринимателей и 215,2 тыс граждан.