Марадона поцеловал майку брестского «Динамо». Аргентинца официально представили в должности председателя правления клуба

Поздно вечером 22 мая в Абу-Даби (ОАЭ) прошла пресс-конференция, на которой легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был официально представлен в качестве председателя правления футбольного клуба «Динамо» (Брест).

Мероприятие проходило в шикарном Emirates Palace Hotel. На презентации от белорусского клуба присутствовали генеральный менеджер «Динамо» Валдас Иванаускас и директор по развитию Виктор Радьков.

Марадона в своем выступлении отметил, что приход в белорусский клуб является для него новым вызовом и он «не собирается запираться в кабинете».

Аргентинец подчеркнул, что он будет работать с белорусской командой «вместе на стадионе» и пообещал давать «Динамо» все лучшее, чтобы клуб был более конкурентоспособным.

«Я буду работать и с маленькими игроками из академии. Для начала нужно присмотреться к тем, кто есть в нашем распоряжении, увидеть сильные и слабые стороны «Динамо». В будущем можно усиливаться и футболистами из ОАЭ, и из Италии, и из Аргентины. Конечно, Неймар и Месси пока слишком далекий от нас уровень, но не сомневаюсь, что «Динамо» сможет собрать более боеспособный состав», – приводит слова Марадоны TUT.by .

Во время мероприятия Марадоне была вручена майка брестского «Динамо» с десятым номером. Аргентинец поднял ее в воздух, а затем поцеловал.

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Напомним, о подписании трехлетнего контракта с 57-летним Марадоной брестский клуб объявил 15 мая. Аргентинец будет заниматься вопросами стратегического развития, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.

Марадона приступит к работе после окончания чемпионата мира-2018 в России в июле.

Диего Марадона — чемпион мира 1986 года и вице-чемпион мира 1990 года. В 2008-2010 годах возглавлял сборную Аргентины. Долгие годы страдал от наркотической зависимости, лечился от алкоголизма.