Кочанова про Академию управления при президенте: это должен быть вуз вузов, самый главный вуз

Глава Администрации президента Наталья Кочанова предложила наделить Академию управления при президенте особым статусом и считает, что преподаватели в Академии управления должны быть «лучшими педагогами в стране».

Геннадий Пальчик и Наталья Кочанова. Фото БЕЛТА

«Президент поставил задачу: это должен быть вуз вузов, самый главный вуз. Мы уже думаем о том, что у этого учебного заведения должен быть особый статус. Мы докладывали главе государства, и он согласился с нами», — сказала 23 мая Кочанова, представляя коллективу вуза нового ректора Геннадия Пальчика.

Александр Лукашенко намерен раз в полгода бывать в академии и встречаться с профессорско-преподавательским составом, слушателями и студентами, сообщила глава Администрации, передает БЕЛТА .

22 мая при назначении Геннадия Пальчика ректором Академии управления глава государства отметил, что в этом учебном заведении необходимо полностью перевернуть систему образования .

«Что касается Академии управления, отдыхать там не получится. Там надо полностью перевернуть систему образования. Надо определиться, прежде всего, чего мы хотим от Академии управления. Когда определимся, поймем, кого мы должны готовить. Потом надо поменять программы. Там готовят и ведут повышение квалификации управленцев. Под это нужны программы. А потом подбирать надо преподавателей. Это должны быть истинные патриоты, хотя особых претензий к преподавателям вузов предъявить мы не можем, но тем не менее это должны быть абсолютные государственники», — сказал Александр Лукашенко.