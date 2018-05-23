«Динамо-Минск» — БАТЭ: букмекеры считают фаворитом борисовчан

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Сегодня на минском стадионе «Трактор» пройдет белорусское «классико»: в матче восьмого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сойдутся столичное «Динамо» и борисовский БАТЭ.

Обе команды находятся во главе турнирной таблицы: «желто-синие» в текущем первенстве еще не теряли очков (у них 21 из 21 возможных); у «бело-голубых» на четыре балла меньше — 17.

По мнению букмекеров, фаворитом пары является БАТЭ, ставки на победу которого принимаются с коэффициентом 2.45. На ничью можно поставить — 3.11, а на викторию «Динамо» — 3.01.

Стартовый свисток будет дан в 19:15.

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Тэги: футбол-Беларусь

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