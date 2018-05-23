За отказ от группового секса девушка получила 20 ножевых ударов
26-летняя волгоградка стала жертвой двух сексуальноозабоченных мужчин — девушку убили за отказ от группового секса.
Как сообщили местные следователи, компания отдыхала на даче одного из подозреваемых.
В ходе распития спиртного мужчины захотели новых ощущений и попытались склонять подругу к сексу.
Девушка отказалась и заявила, что если в отношении нее будет применено насилие, она напишет заявление в полицию.
Решив избавиться от опасной свидетельницы, мужчины не придумали ничего, как убить ее.
В последствие эксперты зафиксировали на теле девушки не менее 20 ножевых ранений (14 из них в область груди).
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