За отказ от группового секса девушка получила 20 ножевых ударов

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26-летняя волгоградка стала жертвой двух сексуальноозабоченных мужчин — девушку убили за отказ от группового секса.

Как сообщили местные следователи, компания отдыхала на даче одного из подозреваемых.


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В ходе распития спиртного мужчины захотели новых ощущений и попытались склонять подругу к сексу.

Девушка отказалась и заявила, что если в отношении нее будет применено насилие, она напишет заявление в полицию.

Решив избавиться от опасной свидетельницы, мужчины не придумали ничего, как убить ее.

В последствие эксперты зафиксировали на теле девушки не менее 20 ножевых ранений (14 из них в область груди).

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Тэги: секс. поножовщина групповой секс Город: Волгоград

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