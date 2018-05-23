В парламенте считают расширение отношений с ЕС стратегическим направлением работы

Стратегическим направлением работы белорусского парламента является расширение отношений с Европейским союзом по всем направлениям. Такое заявление сделал заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук 23 мая на встрече с делегацией послов по особым поручениям стран — членов ЕС по делам «Восточного партнерства».

Делегацию представляли послы по особым поручениям Польши, Нидерландов, Швеции, Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Литвы, Румынии, Словакии, Словении и Финляндии.

Посещение парламента послами Пирштук расценивает как «хороший, позитивный момент». «У нас есть о чем поговорить и что обсудить», — отметил он.

Белорусский парламент, сказал Пирштук, проводит «достаточно активную внешнюю политику».

«Мы активно работаем на международных площадках. Впервые в истории нашего парламента мы приняли сессию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. У нас достаточно амбициозные планы: мы хотели бы активнее и наступательно работать на разных международных площадках», — заявил вице-спикер.

Одним из основных направлений стратегического характера работы парламента Пирштук назвал расширение отношений с Европейским союзом, «причем по всем направлениям», в том числе выстраивание экономических отношений.

«Важно укрепить нашу экономику. Наверняка вы знаете, что основной вектор нашего экономического сотрудничества находился в СССР, а затем в России. Поэтому нам очень важно заняться диверсификацией экономики и перераспределить потоки таким образом, чтобы была минимальная зависимость от одного источника. Поэтому мы должны перераспределить потоки так, чтобы 30% приходилось на Россию, 30% — ЕС, 30% — страны дальней дуги», — сказал он.

Пирштук «с удовлетворением» отметил, что в прошлом году товарооборот Беларуси со странами ЕС вырос практически на 30% и составил около 27% внешнего товарооборота страны.

«Это хороший сигнал, который подтверждает, что мы находимся на правильном пути», — подчеркнул зампред ПП НС.