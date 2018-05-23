Лондонский «Арсенал» объявил о назначении нового главного тренера «канониров».

Фото с сайта Wikimedia Commons

После 22-летнего пребывания на посту Арсена Венгера «Арсенал» к новым вершинам поведет испанский специалист Унаи Эмери.

Our new head coach. Together, let’s make this era a special one #WelcomeUnai pic.twitter.com/6eiE6qwYkI — Arsenal FC (@Arsenal) 23 мая 2018 г.

За свою тренерскую карьеру он работал с шестью клубами. Подопечные 46-летнего наставника трижды выигрывали Лигу Европы («Севилья»).

Работая с ПСЖ, он привел клуб к чемпионству, а также добился дважды победы в Кубке французской лиги и стал дважды обладателем Суперкубка Франции.