Лондонский «Арсенал» объявил о назначении нового главного тренера
Лондонский «Арсенал» объявил о назначении нового главного тренера «канониров».
После 22-летнего пребывания на посту Арсена Венгера «Арсенал» к новым вершинам поведет испанский специалист Унаи Эмери.
За свою тренерскую карьеру он работал с шестью клубами. Подопечные 46-летнего наставника трижды выигрывали Лигу Европы («Севилья»).
Работая с ПСЖ, он привел клуб к чемпионству, а также добился дважды победы в Кубке французской лиги и стал дважды обладателем Суперкубка Франции.
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