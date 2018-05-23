СК завершил расследование в отношении «cерых» застройщиков

Расследование уголовного дела одного из «cерых» застройщиков, экстрадированного из Хорватии, завершил Следственный комитет.

Белорусского бизнесмена обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности при строительстве многоквартирных домов. ​Окончательное обвинение содержит 21 эпизод. Общий доход от незаконной предпринимательской деятельности составил не менее 2,4 млн белорусских рублей, сообщает пресс-служба СК.

Следователями также вынесены два представления одной из районных администраций Минска и Госстройэкспертизе за недостатки в ходе проведения экспертизы проектов и приемки в эксплуатацию одного из построенных домов без надлежащего обследования.

Дело в отношении 55-летнего мужчины передано прокурором в суд.

Второй фигурант дела до сих пор не найден, в связи с чем уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство.

Как ранее сообщали Naviny.by, Вадим Лунгин 19 октября 2017 года был экстрадирован в Беларусь из Хорватии.

В ходе следствия установлено, что минчане 1960 и 1963 годов рождения без государственной регистрации осуществляли строительство домов, которые по своим признакам могут быть отнесены к многоквартирным, на территории усадебной застройки столицы под видом двух-, четырехквартирных блокированных домов с реализацией в них квартир под видом долей в праве собственности.

Фигуранты приобретали ветхие жилые дома и земельные участки, организовывали снос приобретенных домов и возведение двух-, трехэтажных домов с последующей реализацией в них жилых помещений. При этом каждое из жилых помещений содержало в себе все необходимые признаки отдельной квартиры.