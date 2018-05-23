Видеофакт. Медведи подбираются к Минску

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В окресностях белорусской столицы замечен медведь. Ролик, выложенный в сети, свидетельствует о том, что неподалеку от Минска в лесах живут медведи.

Как отмечается, «косолапый» был замечен в районе Вячи. Эксперты-охотники, ознакомившиеся с видео, утверждают, что медведи примерно два года.

Ранее сообщалось, что жители приграничных с Россией деревень все чаще замечают незваных гостей из суражских лесов — медведи перебираются на белорусские территории.

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Тэги: медведи Город: Минск

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