Видеофакт. Медведи подбираются к Минску

В окресностях белорусской столицы замечен медведь. Ролик, выложенный в сети, свидетельствует о том, что неподалеку от Минска в лесах живут медведи.

Как отмечается, «косолапый» был замечен в районе Вячи. Эксперты-охотники, ознакомившиеся с видео, утверждают, что медведи примерно два года.

Ранее сообщалось, что жители приграничных с Россией деревень все чаще замечают незваных гостей из суражских лесов — медведи перебираются на белорусские территории.