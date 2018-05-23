Католические епископы просят Лукашенко дать отсрочку от армии священникам
Александру Лукашенко направлено обращение с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от прохождения воинской службы семинаристам и священникам призывного возраста.
В мае семинаристы и священники призывного возраста начали получать повестки для прохождения срочной воинской службы.
«В связи с этим, а также с учетом все еще недостаточного количества местных священников для работы в приходах Беларуси, и принимая во внимание то, что в случае призыва студентов высшие духовные семинарии не смогут существовать, Конференция католических епископов в Беларуси обратилось к президенту Республики Беларусь А.Г.Лукашенко с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от прохождения воинской службы студентам-семинаристам и священникам призывного возраста», — отмечает
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