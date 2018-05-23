Католические епископы просят Лукашенко дать отсрочку от армии священникам

Александру Лукашенко направлено обращение с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от прохождения воинской службы семинаристам и священникам призывного возраста.

В мае семинаристы и священники призывного возраста начали получать повестки для прохождения срочной воинской службы.